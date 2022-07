Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schauen wir uns doch heute mal wieder das "große Bild" im DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an und werfen einen Blick auf den 15-Jahres-Kerzenchart des Index auf Monatsbasis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Noch sei die Korrektur ja nur etwa halb so stark und auch wesentlich langsamer als während es Corona-Crashs. Recht gut vergleichbar seien die sich derzeit quälend hinziehenden Monate mit den Phasen Januar bis Dezember 2018 oder vielleicht sogar noch besser mit der Periode April 2015 bis Januar 2016. Ob es in den kommenden Monaten noch einmal deutlich tiefer gehe, wie das langfristige Verkaufssignal in Form eines Bearish-Engulfing-Pattern auf Monatsbasis von Mai/Juni suggeriere, hänge primär an der Fibonacci-Unterstützung bei 12.270 Punkten. Werde dieses durchbrochen, sei von dieser Warte aus ein Korrekturpotenzial bis 11.325 Zähler aktiviert. Plausibel wäre aber auch ein Test der 10.000er-Marke. Dort würden sich gleich zwei bedeutende charttechnische Faktoren befinden: Erstens die Basis-Aufwärtstrendlinie, welche durch die markanten Tiefs von März 2009 und März 2020 definiert werde; zweitens das rechnerische 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2009/2021er-Hausse. Über 14.500 Punkten wäre übrigens der durch die Monatshochs von Januar und Juni definierte Abwärtstrend gebrochen. (20.07.2022/ac/a/m)



