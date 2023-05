Ausblick: Mit dem Endstand bei 16.163 Punkten habe der DAX die 16.000er Schwelle klar überboten. Der Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand könnte nun neue Impulse auf der Oberseite freisetzen.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex an die gestrige Aufwärtsdynamik anknüpfen, müssten die Notierungen im ersten Schritt über das gestrige Top bei 16.230 steigen. Darüber könnte sich dann ein Sprint an das Allzeithoch bei 16.290 anschließen. Gelinge der Sprung auf ein neues Rekordhoch, wäre der Weg zunächst frei von charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich die Haltestellen nach dem Kurssprung neu sortiert. Ein kleinerer Rücksetzer sollte nun zwischen dem 2021er August-Hoch (16.030) und der 16.000er Barriere aufgefangen werden. Würden die Kurse jedoch unter die runde Tausendermarke zurückfallen, würde zunächst der Bereich um 15.900 in den Fokus rücken. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 stützend wirken. Finde der DAX dort keinen Halt, könnte es zu einem Rückfall an das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 kommen. Im Fall einer größeren Korrektur sollte auch ein Test der Auffangzone rund um das März-Top bei 15.706 einkalkuliert werden. (19.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am gestrigen Feiertag mit einem kräftigen Kurssprung auf ein neues Jahreshoch punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe sich gestern in Feiertagslaune gezeigt. Schon zur Eröffnung sei es für die Kurse mit einem 118 Punkte breiten Aufwärts-Gap nach oben gegangen, wobei das Opening bei 16.069 Punkten gleichzeitig auch das Tagestief bedeutet habe. Denn in der Folge hätten die Notierungen weiter zugelegt und sich bis auf das neue Jahreshoch bei 16.230 Punkten geschraubt, nur 60 Zähler unterhalb des Allzeithochs. Zur Schlussglocke habe sich der Index mit einem Plus von 1,3% in den Feierabend verabschiedet.