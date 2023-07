Ausblick: Mit dem gestrigen Kursschub habe der deutsche Leitindex eine ganze Reihe von Widerständen überboten und in Unterstützungen umgewandelt.



Das Long-Szenario: Nach der bullishen Auflösung des V-Musters und dem Ausbruch über die 16.400er Marke würden sich die Blicke jetzt bereits auf das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 Punkten richten. Könne der DAX auf eine neue Rekordmarke ausbrechen, wäre die Oberseite zunächst frei von charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung könnten jedoch die runden Hunderter-Marken bei 16.500 und 16.600 herangezogen werden, bevor sich die Blicke auf die 17.000er Barriere richten würden.



Das Short-Szenario: Drehe der Index nach dem gestrigen Rally-Schub hingegen wieder nach unten ab, müsste zunächst auf die alten Tops bei 16.336/16.332 und 16.290 geachtet werden. Würden die Notierungen unter diese Haltelinien zurückfallen, würde der Bereich um 16.209 erneut in den Fokus rücken. Unterhalb dieser Haltezone - die vom Verlaufshoch bei 16.185 verstärkt werde - könnte es zu einem Rücksetzer an die Auffangzone aus dem 2021er August-Top (16.030), dem GD50 (16.025) und der 16.000er Barriere kommen. Darunter sollte dann die 15.900er Marke stützend wirken. (28.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag mit einem Tagesgewinn von 1,7% deutlich nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Leitzinsentscheid der EZB - die Europäische Zentralbank habe den Zins erneut um 25 Basispunkte angehoben - sei der deutsche Leitindex bis auf 16.409 Punkte gestiegen. Am Morgen seien die heimischen Blue Chips bereits bei mit leichten Gewinnen bei 16.162 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 16.131) und hätten direkt nach dem Opening das Tagestief bei 16.132 markiert. Danach seien die Kurse zunächst seitwärts gelaufen, bevor der Zinsentscheid den Startschuss für eine veritable Nachmittags-Rally gegeben habe. Zur Schlussglocke habe der DAX schließlich bei 16.406 Zählern notiert.