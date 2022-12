Ausblick: Mit dem Kurssprung an die 14.500er Marke habe der DAX ein deutliches Zeichen in Richtung Erholung gesetzt. Um jetzt aber auch aus der Schiebezone nach oben ausbrechen zu können - was gestern im Intraday-Verlauf bereits gelungen sei - seien weitere Anschlussgewinne erforderlich.



Das Long-Szenario: Könne der DAX per Tagesschluss über 14.500 Punkte steigen, sollte es im nächsten Schritt (und ebenfalls auf Schlusskursbasis) über das Verlaufshoch vom 2. Dezember bei 14.585, die obere Begrenzung der Schiebezone und das April-Top bei 14.603 gehen. Sobald der Ausbruch geglückt sei, wäre der Weg frei für einen Hochlauf an das neue Monatshoch bei 14.676, dem nur wenig höher das Juni-Hoch bei 14.709 folgen würde. Darüber würden dann das 2021er Oktober-Tief bei 14.819, die 15.000er Marke und das 2021er November-Tief bei 15.015 Zählern warten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt nun wieder bei 14.400 zu finden. Darunter dürfte die 14.300er Marke stützend wirken, bevor es zu einem Rücklauf bis 14.200 kommen könnte. Unterhalb dieses Niveaus sollte auf das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 geachtet werden. Falle der DAX unter diesen Halt, müsste mit einem Rücksetzer an die 14.000er Schwelle gerechnet werden. Die nächsten Haltestellen wären dann am Vor-Corona-Top bei 13.795, im Bereich um 13.600 und/oder an der 200-Tage-Linie zu finden. (14.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat am gestrigen Dienstag mit einem Kurssprung auf die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen (7,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat) reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Kurse bereits zum Opening bei 14.346 klar über dem Vortagsschluss (14.307) notiert und die Gewinne nach dem frühen Tagestief bei 14.302 in den folgenden Stunden sukzessive ausgebaut. Mit Bekanntgabe der US-Teuerungsrate für November sei weiteres Kaufinteresse aufgekommen und habe die Notierungen bis auf das neue Dezember-Top bei 14.676 Punkten getrieben. Dieses Niveau habe der DAX allerdings nicht über die Zeit retten können, am Ende sei der Index bei 14.498 (+1,3%) aus dem Handel gegangen.