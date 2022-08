Ausblick: Durch den schnellen Re-Break bei 13.600/13.597 habe sich die charttechnische Ausgangslage wieder entspannt. Um den Ausbruch zu bestätigen, seien allerdings weitere Anschlussgewinne nötig.



Das Long-Szenario: Als erstes Kursziel auf der Oberseite sei nun wieder die mittelfristige 100-Tage-Linie zu nennen, die den Notierungen aktuell bei 13.731 Zählern entgegenkomme. Eine Etage höher warte unverändert der Doppelwiderstand aus dem bisherigen August-Top (13.793) und dem 2020er Vor-Corona-Top bei 13.795 Punkten. Sobald der Index diese Hürde und die 13.800er Marke überwinde, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die 14.000er Schwelle. Darüber müsste dann bei 14.199 die offene Kurslücke vom 10. Juni geschlossen werden, bevor es um das Verlaufshoch vom 5. Mai bei 14.315 Punkten gehen würde.



Das Short-Szenario: Sollte sich der gestrige Kurssprung hingegen als erneuter Fehlausbruch entpuppen und der DAX in der Folge wieder nach unten abdrehen, müsste zunächst auf die Haltezone rund um 13.600/13.597 geachtet werden. Gehe der Index unterhalb dieses Levels aus dem Handel, dürfte es zum nächsten Test des Juli-Hochs bei 13.515 Punkten kommen, bevor das Mai-Tief bei 13.381 auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Darunter würden die 50-Tage-Linie bei 13.323 Zählern sowie das offene Gap vom 29. Juli bei 13.282 Punkten in den Fokus rücken. (11.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sorgten gestern für einen Kurssprung im DAX , wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der sei zunächst mit einem kleinen Minus bei 13.483 (Vortagsschluss: 13.535) in den Handel gestartet und noch in der ersten halben Stunde nach dem Opening auf das Tagestief bei 13.456 gefallen. Pünktlich zur Bekanntgabe der US-Inflationszahlen, deren Anstieg im Juli auf 8,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sei, seien die Notierungen am frühen Nachmittag aber nach oben geschossen. Dabei sei der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf 13.716 Zähler gestiegen, bevor die Blue Chips zur Schlussglocke mit einem Plus von 1,2% bei 13.701 über die Ziellinie gegangen seien.