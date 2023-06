Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könne die gestrige Sitzung zunächst als Konsolidierungstag gewertet werden.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte der DAX im ersten Schritt über die 16.000er Marke zurückkehren und den Re-Break mit einem Sprung über das 2021er August-Top bei 16.030 bestätigen. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, würde es im zweiten Schritt um das offene Gap vom 24. Mai gehen, das bei 16.153 vollständig geschlossen werden müsste. Eine erfolgreiche Schließung der Kurslücke vorausgesetzt, könnte ein Sprint an das Top bei 16.290 oder das Rekordhoch bei 16.332 initiiert werden.



Das Short-Szenario: Gehe die Konsolidierung heute in die nächste Runde, ließe sich die erste Haltestelle an der 15.900er-Schwelle antragen. Falle der DAX unter dieses Niveau zurück, würde das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 in den Fokus rücken, bevor auf die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.780) geachtet werden sollte. Würden die Kurse an der Trendlinie keinen Halt finden, dürfte die Auffangzone zwischen 15.737 (2022er Februar-Top) und 15.727 (Zwischentief vom 25. Mai) auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas tiefer sollte dann das März-Hoch bei 15.706 und darunter wiederum das Vorwochentief bei 15.629 stützend wirken. (06.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es zum Start in die neue Woche mit -0,5% wieder unter die 16.000er Schwelle zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am vergangenen Freitag über die viel beachtete 16.000er Barriere ausgebrochen sei, hätten die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag den Rückzug angetreten. Dabei seien die Notierungen zunächst bei 16.080 mit leichten Gewinnen (Vortagsschluss bei 16.051) in den Handel gestartet und wenig später auf das Intraday-Top bei 16.115 gestiegen. Danach hätten die Kurse über weite Strecken seitwärts gependelt, bevor am Nachmittag neuer Verkaufsdruck aufgekommen sei und den deutschen Leitindex auf das Tagestief bei 15.928 geschickt habe.