Ausblick: Der erfolgreiche Re-Break an der 15.600er Marke könne zunächst positiv gewertet werden, auch wenn die Kurse das Tageshoch nicht hätten halten können.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtstendenz an, müsste das Aktienbarometer nun auch über das März-Top bei 15.706 bzw. über das 2022er Februar-Top steigen. Sobald der DAX oberhalb von 15.737 aus dem Handel gehe, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an den nächsten Widerstand bei 15.800/15.803 Punkten. Darüber könnte sich ein Hochlauf an den GD100 (aktuell bei 15.936) anschließen, bevor die 16.000er Barriere überboten werden müsste.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen wieder an der 15.600er Marke angetragen werden, darunter sollte dann das Volumenmaximum stützend wirken. Falle der Index jedoch auf Schlusskursbasis unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 zurück, sollte auf das neue Monatstief bei 15.469 geachtet werden. Würden die Kurse dort ebenfalls keinen Halt finden, könnte sich ein Rücksetzer bis an die trendentscheidende 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.380) entwickeln. Unterhalb des langfristigen Durchschnitts bzw. nach einem Rückfall in den Abwärtstrend würde schließlich die runde 15.000er Marke als mögliche charttechnische Auffangzone in den Fokus rücken. (22.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zum Wochenstart gestern 0,2% auf 15.603 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag auf das neue August-Tief bei 15.469 abgerutscht sei, hätten die Notierungen am gestrigen Montag wieder etwas Boden gutmachen können. Dabei seien die Blue Chips bei 15.574 nahezu unverändert in den Handel gestartet und hätten direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei 15.572 Zählern markiert. Von dort seien die Kurse anschließend nach oben abgefedert und auf das Tageshoch bei 15.710 Punkten gestiegen, womit das Gap vom Freitag geschlossen worden sei. Zum Handelsende habe der DAX letztlich bei 15.603 Zählern notiert.