Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Serie von Tageskerzen mit kleinen Körpern fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Somit würden die deutschen Standardwerte den jüngsten Hochs bei 15.900 Punkten weiterhin Tribut zollen. Die Bewegungsarmut der letzten Handelstage gebe den Analysten die Gelegenheit, mal wieder einen kritischen Blick auf den DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) zu werfen. Der Sprung über die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.889 Punkten) bzw. die Rückeroberung der runden 6.000er-Marke hätten ihre Wirkung auf den Kursverlauf - ohne Berücksichtigung der Dividenden - nicht verfehlt. Im April gelinge vermutlich die vierte weiße Monatskerze in diesem Jahr. Wenn Anleger den März-Rücksetzer als "V-Formation" interpretieren würden, dann ergebe sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ein Anschlusspotenzial von 500 Punkten. Dieses würde ausreichen, um perspektivisch das Allzeithoch vom November 2021 bei 6.883 ins Visier zu nehmen. Rückenwind komme dabei von Seiten des jüngsten MACD-Kaufsignals, zumal der DAX-Kursindex das 2018er-Hoch bei 6.444 Punkten gerade hinter sich gelassen habe. Eine erste Unterstützung bestehe indes bei 6.340 Punkten (Hoch vom April 2015) und dann vor allem in Form des März-Tiefs sowie der o. g. langfristigen Glättung. (25.04.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >