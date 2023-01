Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und 2023 das passt bisher: Erst zum zweiten Mal musste das Aktienbarometer gestern eine rote Tageskerze hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die anderen elf positiven Tageskerzen würden für ein Kursplus von über 1.250 Punkten sorgen. Charttechnisch habe der beste Jahresstart der Geschichte zur Rückeroberung der Schlüsselzone zwischen 14.800 und 15.000 Punkten geführt, welche die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Zukunft unter Risikogesichtspunkten als erste Absicherung heranziehen würden. Ähnlich bedeutend sei das jüngste Ausbruchssignal beim DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744). Ohne Berücksichtigung der Dividenden sei den deutschen Standardwerten hier zuletzt der Sprung über die Widerstandszone aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.732 Punkten) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.835 Punkten) gelungen. Die Rückeroberung der 6.000er-Marke lasse beim "Kursindex" zudem ein "V-förmiges"-Umkehrmuster entstehen, das perspektivisch ein kalkulatorisches Kursziel von rund 1.150 Punkten bereithalte. Letzteres würde sogar ausreichen, um das bisherige Allzeithoch bei 6.883 Punkten zu übertreffen. Auf dem Weg in diese Region markiere das Hoch vom Januar bei 6.444 Punkten ein wichtiges Etappenziel. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der DAX-Kursindex in Zukunft nicht mehr unter das runde 6.000er-Level zurückfallen. (19.01.2023/ac/a/m)

