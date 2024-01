Ausblick: Mit dem gestrigen Tagesschluss bei 16.683 habe der DAX die Kurslücke vom 16. Januar vollständig geschlossen.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex an die positiven Tendenzen vom Wochenauftakt anknüpfen und erneut über die 16.700er Marke steigen, müsste es zunächst über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 gehen. Gelinge der Break auf Schlusskursbasis, könnte es zu einem Sprint an die 16.800er Marke mit dem Zwischenhoch vom 12. Dezember (16.837) kommen. Oberhalb dieses Niveaus würde das bisherige Januar-Top (16.963) sowie die 17.000er Barriere mit dem amtierenden Rekordhoch bei 17.003 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne das Juli-Hoch bei 16.529 weiterhin als erste charttechnische Unterstützung genannt werden. Unterhalb dieses Levels würde das Tief vom 5. Januar bei 16.449 mit dem Juni-Top bei 16.427 als Unterstützung nachrücken. Eine Etage tiefer bilde der kurzfristige GD50 (aktuell bei 16.388) zusammen mit dem aktuellen Monatstief bei 16.345 und dem Mai-Top bei 16.332 eine breite Auffangzone. Die nächsten Haltestellen wären am 2021er Top bei 16.290 und/oder am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 zu finden, bevor die beiden August-Tops (16.060/16.043) sowie die 16.000er Marke als Haltestellen infrage kämen. (23.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 0,8% auf einen Endstand bei 16.683 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex die vergangene Woche mit Verlusten beendet habe, hätten sich die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag wieder von ihrer positiven Seite präsentiert. Dabei seien die Kurse bereits mit einem 129 Punkte breiten Aufwärts-Gap bei 16.684 in die Sitzung gestartet und noch in der ersten halben Stunde nach dem Opening auf das Tageshoch bei 16.705 gestiegen. Im Anschluss seien die Notierungen allerdings wieder zurückgekommen und hätten bei 16.608 das Tagestief markiert.