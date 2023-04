Konjunkturdaten hätten am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen an steigende Zinsen etwas gedämpft. So habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gut zwei Prozent auf 13.109,39 Punkte gewonnen. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 1,33 Prozent auf 4.146,22 Zähler zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei erstmals seit Mitte Februar wieder über die Marke von 34.000 Punkten geklettert und habe mit plus 1,14 Prozent auch darüber beim Stand von 34.029,69 Punkten geschlossen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag überwiegend zugelegt. Die freundliche Stimmung an den US-Börsen nach den jüngsten Preisdaten habe auch in Asien die Laune der Anleger gehoben. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 0,4 Prozent zugelegt. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei auf der Stelle getreten. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel 1,1 Prozent gewonnen.



Auf Unternehmensseite im Fokus stünden zum Wochenschluss die Aktien von J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C). Alle drei würden vor US-Börsenstart die Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Zudem falle der Blick auf Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF). Covestro habe am Donnerstagabend seine Zahlen vorgelegt und beim operativen Gewinn die Erwartungen übertreffen können. Bei Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) müssten Anleger beachten, dass die Aktie heute ex Dividende gehandelt werde. Und Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) stünden im Fokus, nachdem Analysten hier ihre Kursziele erhöht hätten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kursgewinne an der Wall Street dürften dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am letzten Handelstag der Woche den Weg nach oben ebnen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem Xetra-Schluss am Vortag habe der US-Leitindex Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) noch um 0,6 Prozent zugelegt und erstmals seit zwei Monaten die Marke von 34.000 Zählern hinter sich gelassen.