Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend mit der gestrigen Sitzung zunächst bestätigt worden.



Das Long-Szenario: Könne sich der DAX vor dem Wochenende weiter nach oben schieben und den Bremsbereich bei 15.800 per Tagesschluss überbieten, würde danach bereits die 16.000er Barriere in den Fokus rücken. Gelinge der Re-Break an der runden Tausender-Marke auf Schlusskursbasis, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an das 2021er August-Top bei 16.030 sowie die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 Punkten. Darüber würde das Top vom 3. Juli bei 16.209 warten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen unverändert am März-Top bei 15.706 und am Volumenmaximum zu finden. Ein Rückfall unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 dürfte einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.649) nach sich ziehen. Würden die Kurse unter den langfristigen Durchschnitt zurückfallen, würde die 100-Tage-Linie (15.612) als Unterstützung nachrücken. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 stützend wirken, bevor es um die Haltezone aus August- und Juli-Tief bei 15.469/15.456 gehen würde. Die nächsten Haltestellen wären dann an der Juli-Abwärtstrendgerade und am GD50 (15.293) zu finden. (17.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag um 0,2% auf einen Endstand bei 15.787 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Dank eines Kurssprungs beim Index-Schwergewicht Siemens - für die Aktie sei es gestern 5,7% nach oben gegangen - habe der deutsche Leitindex auch die gestrige Sitzung im Gewinn beenden können. Dabei seien die heimischen Blue Chips bereits unter positiven Vorzeichen bei 15.807 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 15.748) und in der Spitze bis auf 15.862 Zähler gestiegen. Danach habe das Aufwärtsmomentum jedoch sukzessive nachgelassen und die Notierungen seien auf das Tagestief bei 15.784 zurückgefallen.