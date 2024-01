Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern an der Oberkante der alten Seitwärtsrange in den Handel und kippte dort nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es sei eine starke Verkaufswelle gefolgt, die den Index unter die Tiefs der letzten beiden Wochen gedrückt habe. Das alte Allzeithoch aus dem Juli 2023 sei erreicht worden, dort sei es zu einer Stabilisierungsbewegung gekommen. Das kurzfristige Chartbild sei jetzt leicht angeschlagen, ein kleines Doppeltop könne mit den jüngsten Hochs gesehen werden.Eine Kurserholung auf den Abverkauf werde heute möglich, allerdings wären vorher noch neue Zwischentiefs nicht ausgeschlossen, um den Abwärtsimpuls zu beenden. Bei 16.450 - 16.465 und optional 16.390 bzw. 16.280 - 16.290 würden weitere Auffangzonen liegen. Erholungsziele lägen bei 16.625 und 16.680 - 16.690. Aufgehellt werde das Chartbild erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 16.700, dann könnte eine neue Aufwärtswelle in Richtung Allzeithoch und noch mehr eingeleitet werden. (04.01.2024/ac/a/m)