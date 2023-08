Die Hoffnung auf weitere Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Regierung habe die Erholung der asiatischen Börsen am Dienstag weiter angetrieben. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um etwa ein Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe um fast zwei Prozent zugelegt. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende 0,3 Prozent gewonnen.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Dienstag einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF), Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) (detaillierte Zahlen) und nach US-Börsenschluss HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) berichten. Zudem gebe es einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe die Bewertung für Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) von "hold" auf "buy" angehoben. Bei VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) habe Jefferies das Kursziel von 56 auf 58 Euro angehoben, bei SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) hingegen das Ziel von 87 auf 85 Euro gesenkt. Die Baader Bank habe Evonik von "reduce" auf "add" hochgestuft. Zudem dürfte der Blick auf BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) fallen, nach dem die Aktie wieder nach oben gedreht habe.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



(Mit Material von dpa-AFX) (29.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einer international guten Stimmung im Rücken taxiere der Broker IG den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.824 Punkte - nach einem etwa ein Prozent höheren Wochenstart. Zuvor hätten die globalen Leitbörsen weitere Kursgewinne folgen lassen.In Asien hätten die Kurse weiter angezogen. Sie hätten bereits tags zuvor auf eine Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China positiv reagiert. Anleger würden nun auf die Entschlossenheit der chinesischen Regierung hoffen, die eigene Wirtschaft stärker zu stützen. Dann könnte sich das Stimmungsbild von "zu wenig, zu spät" zu einer zuversichtlicheren Haltung verschieben, habe es von Anlageexperten der Schweizer Bank UBS geheißen. Auch aktuelle Gespräche zwischen den USA und China seien ebenfalls wichtig für Anleger.