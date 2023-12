Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) melde derweil eine Partnerschaft mit der Charité. Ziel sei die Erweiterung der molekularen Patientendatenbank für Autoimmunerkrankungen.



Unternehmensterminseitig stehe heute bei TUI (ISIN DE000TUAG505/ WKN TUAG50) die Präsentation des Sommerprogramms auf der Agenda. Zudem werde der EU-Start von Metas (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) Kurznachrichtendienst Threads erwartet. Zudem werde heute ein Beschluss des Bundestages zum E-Rezept und der E-Patientenakte erwartet. Hier stehe unter anderem Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) im Blick.



Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) dürfte von einer Kaufempfehlung der ING profitieren können. Das Kursziel liege bei 35 Euro. RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) dürfte von einer positiven Einschätzung durch die US-Bank J.P. Morgan profitieren.



Im Blickfeld stehe zudem Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866). Das Unternehmen habe sich die TV-Recht für Wimbledon gesichert. Ab dem kommenden Jahr werde damit das berühmteste Tennisturnier der Welt in Deutschland von Prime Video im Internet-TV übertragen. Der Vertrag gehe bis 2027. Bislang sei das Turnier hierzulande vom Pay-TV-Sender Sky übertragen worden.



Die Aussicht auf deutliche sinkende Leitzinsen habe am Mittwoch die US-Börsen angetrieben. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei 1,4 Prozent auf 37.090,24 Zähler gestiegen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 1,4 Prozent auf 4.707,09 Punkte zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei um 1,3 Prozent auf 16.562,37 Zähler gestiegen.



Die asiatischen Börsen hätten hingegen am Donnerstagmorgen keine einheitliche Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,3 Prozent eingebüßt, während der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) um 0,9 Prozent zugelegt habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe am Ende 0,7 Prozent nachgegeben. (14.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beflügelt von den Zinssignalen der US-Notenbank für 2024 dürfte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am heutigen Donnerstag weiter Fahrt aufnehmen und Kurs in Richtung 17.000-Punkte-Marke nehmen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 1,2 Prozent höher auf 16.964 Punkte.Nach einer Zinspause der US-Notenbank FED werde erwartet, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen wegen der gesunkenen Inflation nicht weiter erhöhen werde. Die Euro-Währungshüter würden ihre Entscheidung an diesem Donnerstag (14:15 Uhr MEZ) bekannt geben. Im Fokus der Sitzung stehe aber vor allem die Frage einer Zinswende im kommenden Jahr.