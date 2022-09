Zwischen 12.390 und 12.438 würden die Jahrestiefstände vom März und Juli liegen. Sollte der DAX darunter fallen, werde sich die Talfahrt wahrscheinlich noch einmal beschleunigen. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde 12.000 und anschließend das Verlaufstief vom Oktober 2020 (11.450 Punkte) ins Blickfeld rücken", sage Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Diese Aussage decke sich mit der des AKTIONÄR.



Für Aufsehen und ein Kursdesaster habe am Morgen die Rücknahme der Jahresziele beim Immobilienfinanzierer Hypoport gesorgt. Die im SDAX notierte Aktie sei um fast 40 Prozent eingebrochen - von einst 600 Euro seien keine 100 Euro mehr übrig. Die derzeitige Jahresprognose werde "deutlich verfehlt", habe das Unternehmen am Vorabend mitgeteilt. Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser Investment Banking habe die Nachrichten "verheerend" genannt. Der Rückgang bei Immobilienkrediten scheine sich angesichts steigender Zinsen zu beschleunigen.



Die Hoffnung sei jetzt, dass die Unterstützung im Bereich von 12.400 halte. Die Nachrichtenlage verheißt aber nichts Gutes, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (23.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch am letzten Handelstag der Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt schwach, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken würden den Investoren am Freitagmorgen noch in den Gliedern stecken. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere nur noch wenige Punkte oberhalb von 12.400. Die letzte Bastion könnte bald fallen.