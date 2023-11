Paris (www.aktiencheck.de) - Historisch niedrige DAX Vola (VDAX NEW 15,11). Dabei geht es mit dem DAX einfach oft aufwärts, egal was die Widerstandslage aussagt, egal wie groß und dick die Widerstände ausgeprägt sind, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Demnach könnte man auch sagen: Wozu sind Widerstände da? Antwort: "Um sie durchzumachen!" Sei heute genau so ein Tag, an dem oberseitig alles aufgelöst werde was Rang und Namen habe? Gegen 14:30 Uhr gebe es eine Chance dafür, nämlich dann, wenn US-Makro-Daten herauskommen würden. Der gemeinte zentrale DAX Kreuzwiderstand sei 15.365 (EMA200 und Abwärtstrend vom Sommerhoch).Grundproblem: Könnten 15.365 klar und deutlich überbrückt werden, dann wäre 15.660 das Ziel. Wenn die Analysten ins Detail "sähen", dann würden sie für den heutigen DAX Folgendes ableiten: 1) Eine untergeordnete kleine Unterstützungszone stelle 15.335/15.320 dar. Da die Vorbörse bei 15.355 takte, könnte sich der DAX somit zunächst zwischen 15.335/15.320 und 15.365 neutral aufhalten und "warm" machen. 2) Oberhalb von 15.365 könnte der DAX heute bis 15.472/15.507 (R3 + ATR) steigen und erweitere vielleicht bis 15.575 (Oktoberhoch) und 15.645/15.660 (SMA200 und Big Picture Horizontale). 3) Unterhalb von 15.365 könnte der DAX heute bis 15.187/15.186 (S3+ATR) konsolidieren. (14.11.2023/ac/a/m)