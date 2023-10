Ausblick: Mit der gestrigen Sitzung habe der Index an die Aufwärtstendenzen vom Freitag angeknüpft und einen Grundstein für eine mögliche Erholungsbewegung gelegt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der DAX nun über das Juli- und das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 steigen, um danach auch das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 überbieten zu können. Gelinge der Break, würden sich die Blicke auf die 15.600er Marke richten, die zusammen mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.621) den nächsten Widerstand bilde. Nach einer Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend könnte sich ein Hochlauf an das Volumenmaximum mit dem März-Top bei 15.706 entwickeln, bevor der Bremsbereich rund um 15.800 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Sollte der DAX dagegen wieder nach unten abdrehen, müsste zunächst auf die gestern entstandene Kurslücke zwischen 15.273 und 15.128 geachtet werden. Komme es zu einem vollständigen Gap-Close - womit auch das September-Tief bei 15.139 wieder unterboten wäre - dürfte die runde 15.000er Marke mit dem bisherigen Oktober-Tief vom vergangenen Mittwoch bei 14.948 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter sollte dann das 2022er März-Hoch bei 14.925 stützend wirken. (11.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX legte gestern deutlich zu und brachte ein Kursplus von 2% auf 15.424 über die Ziellinie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Montag noch 0,7% abgegeben habe, hätten sich die Blue Chips am gestrigen Dienstag deutlich verbessern können. Dabei seien die Kurse bereits zum Opening bei 15.273 auf dem Tagestief und mit einem 145 Punkte breiten Aufwärts-Gap in den Handel gestartet. Im weiteren Verlauf hätten die Notierungen dann sukzessive zugelegt und seien am Nachmittag auf das Intraday-Top bei 15.443 Zählern gestiegen. Anschließend sei die Dynamik jedoch etwas abgeebbt und die Kurse hätten sich bei 15.424 über die Ziellinie geschoben.