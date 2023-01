Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schoss gestern steil nach oben und setzte die Rallybewegung wie erwartet weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nur kurz habe der Index am ersten Zwischenziel bei 14.363 - 14.385 konsolidiert, bevor die Reise gen Norden weiter fortgesetzt worden sei. Innerhalb der beschleunigten Aufwärtswelle sei das kurzfristige Chartbild bullisch zu werten.



Mit einer etwas schwächeren Eröffnung heute könnte es zu kleineren Korrekturen auf hohem Niveau kommen, bevor die Rally schließlich weiter in Richtung 14.571 und später zum Dezemberhoch bei 14.676 Punkte fortgesetzt werden sollte. Rücksetzer würden idealerweise maximal bei 14.372 enden, darunter könnte es zu tiefen Pullbacks in Richtung des gestrigen Tagestiefs bei 14.264 kommen. Unterhalb von 14.250 müssten Abgaben bis 14.157 eingeplant werden. (05.01.2023/ac/a/m)



