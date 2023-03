Ausblick: Auf Wochensicht habe der DAX 4,3% an Wert verloren und sei dabei gleich mehrfach an der 15.000er Barriere gescheitert.



Das Long-Szenario: Um sich stabilisieren zu können, sollte der Index zunächst über 14.800 steigen und von dort den nächsten Hochlauf an das März-Top aus dem Vorjahr bei 14.925 starten. Könne das Aktienbarometer auch die runde Tausendermarke per Tagesschluss überwinden, müsste es zur Bestätigung (und ebenfalls auf Schlusskursbasis) auch gleich über den Bremsbereich bei 15.151 und das Tageshoch vom Freitag gehen. Darüber wäre anschließend Platz für einen Vorstoß in Richtung der Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt jetzt wieder am Juni-Hoch bzw. an der 14.700er Marke angetragen werden. Sollte der DAX per Tagesschluss unter dieses Level (und unter das Tagestief vom Freitag) fallen, müsste mit einem Test des GD100 gerechnet werden, der aktuell bei 14.681 verlaufe und zusammen mit dem Dezember-Top (14'676) und dem Vorwochentief (14.664) eine Auffangzone bilde. Würden die Notierungen jedoch auf ein neues März-Tief abrutschen, könnte eine Ausweitung der Korrektur bis an die Volumenspitze rund um 14.450 nicht ausgeschlossen werden. (20.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitag wieder nach unten gedreht und mit einem Tagesverlust von 1,3% ins Wochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der DAX am Donnerstag noch 1,6% zugelegt habe, sei zum Wochenschluss neuer Verkaufsdruck aufgekommen. Dabei seien die deutschen Blue Chips mit dem Opening bei 15.074 zunächst positiv in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 14.967) und hätten direkt auf das frühe Tageshoch bei 15.153 steigen können. In der Folge seien die Gewinne jedoch sukzessive abgebröckelt und der Index sei in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief sei es bis auf 14.694 Zähler hinunter gegangen, der Endstand habe bei 14.768 Punkten gelegen.