Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein neues Impulshoch ist dem deutschen Leitindex DAX in der letzten Woche nicht gelungen, wohl aber konnte sich der Index oberhalb der wichtigen 21-Tagelinie bei 15.292 Punkten halten, so die Analysten der Helaba.Die Oszillatoren im Tageschart würden es aber an Dynamik missen lassen und auch der ADX gehe langsam auf Südkurs, was ein Nachlassen des Aufwärtstrends andeute. Eine Korrektur sei daher weiterhin nicht auszuschließen und könnte im Falle des Rutschs unter die 21-Tagelinie zunächst bis in den Bereich um 15.000 Zähler reichen. Widerstände würden sich bei 15.634 (Vorwochenhoch) und bei 15.658 (Impuls- und Jahreshoch) zeigen. (20.02.2023/ac/a/m)