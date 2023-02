Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ist erfolgreich - sprich deutlich erholt vom Schwächeanfall vom vergangenen Freitag - in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei sei die Hoch-Tief-Spanne innerhalb der Schwankungsbreite vom Wochenabschluss verblieben, sodass ein klassischer "inside day" entstehe. Beide Entwicklungen seien wichtig gewesen, um die deutschen Standardwerte nach den jüngsten Kursverlusten und dem höchsten Handelsvolumen des Jahres kurzfristig zu stabilisieren. Damit habe die Haltezone bei rund 15.200 Punkten weiterhin Bestand. Von strategisch noch größerer Bedeutung sei indes der Rückzugsbereich bei 15.000/14.800 Punkten. Hier habe das Aktienbarometer in den letzten beiden Jahren in schöner Regelmäßigkeit markante Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Inzwischen werde diese Bastion noch zusätzlich durch den Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 14.923 Punkten) untermauert. Auf der Oberseite würde dagegen ein Anstieg über das Vorwochenhoch (15.553 Punkte) die Gefahr einer kleinen Topbildung bannen und dem DAX® wieder in die Erfolgsspur verhelfen. In diesem Kontext werde es entscheidend sein, dass der S&P 500® weiter seine 200-Tages-Linie (akt. bei 3.940 Punkten) verteidige. (28.02.2023/ac/a/m)