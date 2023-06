Ausblick: Der gestrige Handelstag könne aus charttechnischer Sicht als typischer Konsolidierungstag nach einem markanten Top gewertet werden.



Das Long-Szenario: Könnten die Blue Chips wieder nach oben drehen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über das alte 2021er November-Hoch bei 16.290 gehen, das mit dem gestrigen Schlusskurs punktgenau getroffen worden sei. Darüber wäre Platz für einen Sprint an das Mai-Top (16.332) und/oder die aktuelle Bestmarke bei 16.336 Punkten. Wie bei Allzeithochs üblich, wäre der Weg danach frei von weiteren charttechnischen Widerständen, zur Orientierung könnten die runden Chartmarken bei 16.400 und 16.500 dienen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte hingegen auf das gestrige Tagestief geachtet werden, das zusammen mit der oberen Kante der Kurslücke vom 24. Mai bei 16.153 nun die erste Haltezone darstelle. Falle der DAX unter dieses Niveau, müsste mit einem Test des 2021er August-Tops bei 16.030 gerechnet werden. Gehe der schief, dürfte die 16.000er Barriere noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter könnte dann das offene Gap vom Montag bei 15.950 geschlossen werden, bevor sich die 15.900er Marke erneut als charttechnische Unterstützung anbieten würde. (16.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Tag nach dem Sprung auf das neue Allzeithoch um 0,1% auf 16.290 nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der DAX zur Wochenmitte noch ein neues Rekordhoch bei 16.336 habe markieren können, hätten die heimischen Blue Chips am Tag des EZB-Zinsentscheids eine Verschnaufpause eingelegt. Schon zur Eröffnung bei 16.276 habe das Aktienbarometer im Minus (Vortagsschluss bei 16.311 Punkten) notiert, habe sich danach aber zunächst auf das Tageshoch bei 16.302 schieben können. Dort seien die Kurse nach unten gedreht und am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 16.166 Punkten gefallen. Bis zur Schlussglocke hätten sich die Notierungen bis auf 16.290 Zähler erholt.