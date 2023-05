Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte im Freitagshoch 16.332 "Ermüdungen" des Trendverhaltens, denn es divergierte der RSI ganz klar, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei bereits bis 16.196 zurückgefallen.Das DAX Konsolidierungsmuster seit dem Freitagshoch 16.332 sei in der Regel ungefährlich für DAX Bullen/ DAX LONG-Investierte, auch wenn diese Klientel sich etwas Sorgen in Bezug auf das erreichte große Ziel 16.290 (in einem beginnenden saisonal schwächeren Umfeld) machen sollte. Der DAX könnte heute noch ganztägig seitwärts tendieren und die gestrige Range behaupten. Der Index halte sich heute demnach weitgehend zwischen 16.260/16.290 und 16.193/16.163 auf, erweitert zwischen 16.260/16.290 und 16.090/16.062. Das DAX Chartbild sehe nach baldigen weiteren DAX Hochs bei 16.332+x aus, entweder ausgehend von 16.193/16.163 oder ausgehend von 16.090/16.068. (23.05.2023/ac/a/m)