Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte vom Allzeithoch 17003 zwei jeweils dreitägige Konsolidierungsabschnitte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Dynamik sei dabei gering gewesen, stelle in den meisten kein Kursmuster einer größeren Trendwende dar, sondern sei oft nur eine Pause im Aufwärtstrend.



Die DAX-Kursmuster würden aussagen: Der DAX sei aus dem Stand heraus in der Lage, ab heute wieder zu steigen, darauf habe sich der DAX seit Donnerstag und Freitag vorbereitet. Ein etwas schwächerer Wochenstart mit Tiefs bei 16.548/16.529 wäre dafür kein Hindernis. BULLISCH: Ein Handel über 16.625 wäre der Auslöser für eine Annäherung an 17.000. Zwischenstationen auf dem Weg nach oben würden heute 16.767 (61,8% RT) und 16.874 (Pivot-R3) darstellen. BÄRISCH: Bei einem Handel unter dem "Kijun"-Parameter des Ichimoku-Indikators bei 16.459, also bei neuen Jahrestiefs, würde sich hingegen die Konsolidierung bis zur Big-Picture Horizontale 16.290 fortsetzen. (08.01.2024/ac/a/m)



