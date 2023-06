Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem neuen Allzeithoch bei 16.427 Punkten am Juni-Verfallstermin stand die vergangene Woche beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im Zeichen einer deutlicheren Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In deren Verlauf habe das Aktienbarometer verschiedene Gaps geschlossen. An den letzten beiden Handelstagen sei es dabei jeweils zu einer Belastungsprobe der Kernunterstützungszone bei 15.700/15.600 Punkten gekommen. In den letzten drei Monaten habe dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt. Deren Bedeutung werde zudem durch die Lunten der letzten beiden Tageskerzen unterstrichen. Die gestrige Tageskerze bilde sogar ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster. Als letztes Argument belege das untere Bollinger Band (akt. bei 15.677 Punkten) die Relevanz der beschriebenen Bastion, welche weiterhin die Schwelle zwischen einem gesunden Luftholen und einer größeren Korrektur abstecke. D.h. auf diesem Niveau können auch mittelfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger ihre Stopps platzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Auf der Oberseite würde dagegen ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.875 Punkten für ein erstes Indiz in Sachen "Ende der Konsolidierung" sorgen, während eine Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.961 Punkten) den Ambitionen der Bullen zusätzlichen Nachdruck verleihe. (27.06.2023/ac/a/m)