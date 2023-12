Ausblick: Der deutsche Leitindex habe gestern erst im nachbörslichen Handel kleinere Akzente setzen und zurück über die 16.700er Marke steigen können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Hürde nun wieder am Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten angetragen werden. Gelinge der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), würde die 16.800er Schwelle in den Blickpunkt rücken. Ein Ausbruch über diesen Widerstand sollte ebenfalls auf Schlusskursbasis erfolgen und idealerweise mit einem Anstieg über das Top vom 12. Dezember bei 16.837 Punkten bestätigt werden. Darüber würde dann die 17.000er Barriere mit dem amtierenden Allzeithoch (17.003 Punkte) warten.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen weiter zurück, müsste jetzt bereits auf das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten geachtet werden. Eine Etage tiefer sollte anschließend das Juni-Top bei 16.427 Punkten stützend wirken. Weite sich eine mögliche Korrektur aus, könnten auch das Mai-Top bei 16.332 Punkten und/oder das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter kämen dann die beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten als mögliche Unterstützungen infrage, wobei dieser Bereich durch die runde 16.000er Schwelle zusätzlich verstärkt werden sollte. (22.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX knüpfte gestern an die nachbörslichen Verluste vom Vortag an, gab dabei aber nur leicht um 0,3% nach, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem es am Mittwochabend an der Wall Street im späten Handel zu einem Rücksetzer gekommen sei, sei es auch für den DAX gestern zunächst nach unten gegangen. Bereits mit dem Eröffnungskurs bei 16.667 Punkten seien die heimischen Blue Chips unter das Top vom 6. Dezember und unter die 16.700er Marke zurückgefallen, wobei Letztere dank des Tageshochs bei 16.708 Punkten zumindest punktuell noch einmal überwunden worden sei. Im Tief seien die Notierungen dagegen auf 16.624 Punkte zurückgefallen, bevor es zur Schlussglocke bei 16.687 Punkten über die Ziellinie gegangen sei.