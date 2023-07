Ausblick: Wie schon am Vortag, könne auch der gestrige Handelstag als Konsolidierungstag nach der starken Performance der Vorwoche eingestuft werden.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte es weiterhin über das Tageshoch vom Montag bei 16.209 Punkten gehen. Sobald der DAX dieses Level per Tagesschluss überbiete, hätten die Blue Chips Raum für einen Sprint an das alte 2021er November-Top bei 16.290 Punkten, bevor die Verlaufshochs bei 16.332 Punkten und 16.336 Punkten nachrücken würden. Direkt darüber sollte die offene Lücke vom 19. Juni bei 16.358 Punkten geschlossen werden. Gelinge das Gap-Close, könnte ein Anstieg an das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 Punkten erfolgen.



Das Short-Szenario: Setze der DAX die jüngste Konsolidierung dagegen fort, würde die Auffangzone aus dem 2021er August-Top (16.030 Punkte) und der 16.000er Barriere erneut ins Blickfeld geraten. Sollte der Index unter die runde Tausender-Marke fallen, dürfte es zu einem Test der 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.979 Punkten) kommen. Fänden die Notierungen dort keinen Halt, könnte die 15.900er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter ließe sich die nächste Unterstützung bei 15.827/15.800 Punkten antragen, bevor das März-Top (15.706 Punkte) in Kombination mit dem GD100 eine markante doppelte Haltelinie bilde. (05.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag erneut abwärts, die Kurse gaben 0,3% auf 16.039 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex schon zum Wochenauftakt 0,4% verloren habe, seien die Blue Chips gestern weiter zurückgefallen. Ohne die Unterstützung der Wall Street - die US-Börsen seien gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben - hätten die Notierungen nicht in die Erfolgsspur gefunden. Bei 16.083 Punkten gestartet (Vortagsschluss bei 16.081 Punkten), sei das Aktienbarometer zunächst auf das frühe Tageshoch bei 16.104 Punkten gestiegen, anschließend jedoch in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief hätten die Kurse bei 16.024 Zählern aufgesetzt und die Sitzung bei 16.039 Zählern beendet.