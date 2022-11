Ausblick: Der DAX habe seit dem bisherigen November-Tief vom Monatsanfang (13.023) in der Spitze 10,9% an Wert zulegen können und sei nun in eine Konsolidierungs- bzw. Seitwärtsphase übergegangen.



Das Long-Szenario: Um neue Aufwärtsimpulse freizusetzen, müsste der deutsche Leitindex per Schlusskurs unverändert über das November-Hoch bei 14.441 Punkten steigen. Der nächste Widerstand wäre anschließend im Bereich von 14.600 zu finden, wo eine Volumenspitze und das April-Top bei 14.603 Zählern bremsend wirken dürften. Mit einem Sprung über das Juni-Hoch bei 14.709 hätten die Kurse dann auch die kompletten Sommer-Verluste wieder aufgeholt. Darüber würden das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 bzw. die 15.000er Barriere mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 als weitere Hürden nachrücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte der Bereich um 14.200 zunächst stützend wirken, dem bei 14.150 Punkten das gestrige Tagestief folge. Darunter könnte es zu einem Test der 14.000er Marke kommen. Gehe der schief, wäre der nächste Halt am Vor-Corona-Top bei 13.795 zu finden, bevor die 13.600er Marke und die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.576) als Haltestellen nachrücken würden. Ein Rückfall in den formalen Abwärtstrend könnte einen Test des September-Tops bei 13.565 Punkten bzw. des Zwischenhochs vom 4. November bei 13.542 Zählern auslösen. (18.11.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX zur Wochenmitte bereits 1% abgegeben hatte, kamen die Blue Chips auch am gestrigen Donnerstag nicht über einen Konsolidierungstag hinaus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar seien die Kurse mit dem Opening bei 14.348 mit einem 114-Punkte-Aufwärts-Gap in den Handel gestartet und direkt nach der Eröffnung auf das Intraday-Top bei 14.385 gestiegen, im Anschluss habe der Index die zwischenzeitlichen Gewinne jedoch wieder abgegeben und sei in die Verlustzone zurückgefallen. Dabei sei nicht nur die frische Kurslücke vollständig geschlossen worden, im Tief seien die Notierungen bis auf 14.150 Zähler gefallen. Mit dem Schlusskurs bei 14.266 habe es am Ende für ein kleines Plus von 0,2% gereicht.