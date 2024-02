Ausblick: Mit dem gestrigen Konsolidierungstag habe die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone rund um 17.050 erneut als Haltelinie verteidigt werden können.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der DAX unverändert oberhalb von 17.100 Punkten aus dem Handel gehen und den Re-Break mit einem Hochlauf an, besser noch über das aktuelle Rekordhoch aus der Vorwoche bei 17.198 bestätigen. Gelinge der Sprung auf eine neue Bestmarke jenseits der 17.200er Schwelle, wäre der Weg dann wieder frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke dagegen weiterhin auf die obere Begrenzung der Schiebezone mit dem Top vom 6. Februar bei 17.050 Zählern richten. Unterhalb dieser Haltelinie (hier gelte der Tagesschluss) dürfte die 17.000er Barriere angesteuert werden. Würden die Kurse dort ebenfalls keine Unterstützung finden, müsste auf das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 geachtet werden. Komme es zu einem größeren Rücksetzer, sollte ein Test der breiten Auffangzone aus dem Tagestief vom 13. Februar bei 16.832, dem Tief vom 1. Februar bei 16.822, der 16.800er Marke und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 16.791) einkalkuliert werden. (21.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine zum Wochenstart angestoßene Konsolidierung gestern fortgesetzt und dabei 0,1% abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex schon am Montag (-0,2%) schwächer in die neue Woche gestartet sei, seien die Blue Chips auch in der gestrigen Sitzung nicht vom Fleck gekommen. Wie schon am Vortag hätten die Notierungen den Handelstag bei 17.066 mit leichten Verlusten (Schlusskurs vom Montag bei 17.092) eröffnet und seien noch am Vormittag auf das Tagestief bei 17.019 Punkten gefallen. Im weiteren Verlauf sei eine Erholung bis auf das Tageshoch bei 17.085 Zählern gelungen, bevor die Sitzung schließlich mit einem Close bei 17.068 beendet worden sei.