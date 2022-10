Ausblick: Mit dem gestrigen Handelstag sei die laufende Konsolidierung für den DAX in die nächste Runde gegangen. Im Chartbild habe es daher keine Veränderungen gegeben.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben abzusetzen, sollte der Index ohne Umwege über 12.600 steigen und danach über die Juli-Aufwärtstrendgerade bei 12.737 Punkten springen. Darüber müsste die 12.800er Marke überboten werden, bevor sich die nächsten Hürden am Verlaufshoch vom 20. September bei 12.937 sowie an der oberen Kante des offenen Gaps vom 16. September bei 12.957 antragen lassen. Sobald die Lücke vollständig geschlossen sei, würde die 13.000er Barriere in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtsbewegung hingegen fort, wäre die erste Haltezone zwischen 12.414 und 12.391 zu finden. Unterhalb des Juli-Tiefs müsste schließlich mit einem weiteren Test des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) bei 12.375/12.350 gerechnet werden. Sollte der DAX unter diese Unterstützung fallen, wäre bei 12.209 eine Schließung der Kurslücke vom Dienstag möglich, bevor es zu einem Dip an die Haltelinien bei 12.181/12.184 kommen könnte. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben abdrehen, dürfte die 12.000er Schwelle noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. (07.10.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat die zur Wochenmitte angestoßene Konsolidierung am gestrigen Donnerstag fortgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Notierungen mit dem Opening bei 12.593 Zählern zunächst oberhalb des Vortagsschlusskurses (12.517) gestartet und hätten sich innerhalb der ersten Handelsstunde über die 12.600er Barriere bis auf das Tageshoch bei 12.643 Punkten geschoben. Danach habe die Aufwärtsdynamik jedoch schnell wieder abgenommen, und der DAX sei in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief seien die Blue Chips am späten Nachmittag auf 12.422 Zähler gerutscht, hätten die Verluste anschließend aber eindämmen und mit dem Endstand bei 12.471 Punkten auf ein Minus von 0,4% begrenzen können.