Ausblick: Mit dem gestrigen Close bei 17.698 sei der DAX zunächst unter die 17.700er-Marke zurückgefallen. Damit habe sich die jüngste Konsolidierung vorerst fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex jetzt im ersten Schritt über 17.700 steigen und direkt im Anschluss auch die 17.800er-Schwelle überwinden. Könne danach auch das aktuelle Allzeithoch bei 17.817 überboten werden, wäre der Weg anschließend wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Unterhalb des gestrigen Tagestiefs sollte dagegen auf die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag geachtet werden. Gebe der DAX nach einem Gap-Close bei 17.601 weiter ab, käme zunächst die 17.500er-Marke als Haltestelle infrage. Darunter müsste mit einem größeren Rücksetzer bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 gerechnet werden, bevor die offene Kurslücke vom 22. Februar bei 17.118 geschlossen werden dürfte. Unterhalb von 17.100 Punkten wäre schließlich ein Rückfall in die vormalige Schiebezone denkbar, deren obere Begrenzung durch das Top vom 6. Februar bei 17.050 definiert werde. Etwas tiefer sollte die runde 17.000er-Marke stützend wirken. (06.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der Vorwoche noch 1,8% an Wert zugelegt hatte und am Freitag auf das bisherige Rekordhoch bei 17.817 gestiegen war, fällt die Bilanz für die laufende Handelswoche bislang leicht negativ aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem schwächeren Wochenstart hätten die Blue Chips den Handel gestern bei 17.683 eröffnet und seien wenig später auf das Tagestief bei 17.643 Punkten gefallen. Von dort hätten sich die Notierungen jedoch sukzessive erholen und am Nachmittag vorübergehend in die Gewinnzone zurückkehren können (Tageshoch bei 17.747 Zählern).