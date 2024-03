Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte letzten Freitag das größere Tageskerzenchart-Kursziel 17.824 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es sei ein Super-Proportionsziel als Konterreaktion aus der Dezember 23-/Januar 24-Pullbackphase. Es habe sich bei 17.824 sogleich eine Tageskerzen-Warnkerze gebildet, was in Anbetracht des absolvierten Anstiegspensums seit 22.02., das sogar den Aufwärtstrendkanal überschritten habe, nicht ungewöhnlich sei. Das Bild der einsetzenden Konsolidierung habe sich gestern erhärtet, wobei sich sogar eine fertige bullische Flagge gegen 17 Uhr abgezeichnet habe. Doch heute früh gebe es eine Überraschung...Hauptvariante: Der DAX könne heute seine gestern von den Käufern aufwändig vorbereitete "Startrampe" bei 17.691 nicht nutzen, um Richtung 17.816 zu steigen. Die hervorragende Ausgangsbasis für steigende Kurse werde durch ein voraussichtliches XETRA-DAX-"GAP DOWN" unter 17.690 (Nachtschwäche) ab 9 Uhr negiert. Somit trete umgehend eine Route zu 17.617/17.601 in Kraft. Ausgehend von 17.617/17.601 würden sich dann Rebound-Anstiegschancen bis 17.690 ableiten. Nur ein DAX-Anstieg über 17.720 (stop buy) hebe die Seitwärtsphase auf und ermögliche heute einen DAX Anstieg zu genau 17.816/17.825. (05.03.2024/ac/a/m)