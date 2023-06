Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX bestätigte gestern das 2-Kerzen-Verkaufssignal, welches Montag an exponierter Stelle, an der BIG PICTURE Horizontale 16.290 auftrat, und fiel bis 16.069, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei zusätzlich ein weiteres Trendwechselsignal durch Abrutschen unter den Trendwechsel-/ Trendunterbrechungspunkt 16.165 (letztes höheres Tief) verursacht worden.60% Arbeitsthese, favorisiert: Der DAX versuche heute früh, ein Tief bei 16.110 zu bilden, um dann bis 16.189/16.200 zu steigen (Stoploss 16.069). Vermutung: Weit gehe es ab 16.110 nicht aufwärts, es werde wohl nur eine Flagge mit einem 2. Flaggenhoch bei 16.189/16.200 oder maximal 16.290. Danach falle der DAX von 16.189/16.200 oder 16.290 bis 16.028/16.012 (Kijun des Tageskerzenchart-Ichimoku-Indikators), was er freilich auch sofort tun könnte, vor allem, wenn der DAX unter 16.069 nachgebe. Sollte der DAX direkt unter 16.069 fallen, dann setze der nächste Bounce, die nächste Zwischenanstiegsphase statt ab 16.110 erst ab 16.028 ein. Auch dann würde der DAX kaum über 16.290 steigen. (21.06.2023/ac/a/m)