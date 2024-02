Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bleibe der deutsche Leitindex auf Tuchfühlung zum aktuellen Allzeithoch.



Das Long-Szenario: Könne der DAX den nächsten Aufwärtsimpuls freisetzen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über das Verlaufshoch vom 24. Januar bei 16.921 gehen. Oberhalb dieser Hürde könnte sich dann ein Sprint an die 17.000er-Barriere entwickeln, wobei nur wenig höher der Ausbruch auf neue Rekordmarken gelingen könnte. Danach wäre der Weg aus charttechnischer Sicht zunächst frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien die ersten Unterstützungen dagegen weiterhin am Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 und am Tagestief vom vergangenen Donnerstag bei 16.822 sowie an der 16.800er-Marke zu finden. Würden die Blue Chips unter dieses Niveau fallen, sollte zunächst das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 stützend wirken. Würden die Kurse auch diesen Halt verlieren, dürfte der kurzfristige GD50 (aktuell bei 16.630) angesteuert werden, bevor im Anschluss die beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) geschlossen werden könnten. Der nächste charttechnische Halt wäre dann am Juli-Hoch bei 16.529 zu finden. (06.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Während der deutsche Leitindex DAX am Freitag noch auf ein neues Allzeithoch bei 17.005 Punkten gestiegen war, schalteten die heimischen Blue Chips zum Start in die neue Woche in den Konsolidierungsmodus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar hätten die Kurse zum Opening bei 16.926 unter positiven Vorzeichen notiert (Schlusskurs vom Freitag bei 16.918) und hätten sich in der Spitze am Mittag bis auf 16.973 Zähler geschoben, mit dem Handelsbeginn an der Wall Street seien die zwischenzeitlichen Gewinne jedoch sukzessive abgebröckelt und der DAX sei in die Verlustzone zurückgefallen.