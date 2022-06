In der Tat schienen immer mehr Anleger mit Blick auf das Land der unbegrenzten Möglichketen ein erhöhtes Rezessionsrisiko zu diagnostizieren. Sollte die US-Notenbank wirklich die aktuell noch von vielen Marktteilnehmern erwartete deutliche Straffung der Ausrichtung ihrer Geldpolitik vornehmen, würden sich zweifellos signifikante Belastungen für die nordamerikanische Ökonomie ergeben. Bei den US-Hypothekenzinsen im Laufzeitbereich 30 Jahre sei jüngst beispielsweise die Marke von 6% ins Blickfeld gerückt. Diese Entwicklung sorge mittlerweile für klare Bremsspuren am Immobilienmarkt des Landes. So seien die Wiederverkäufe von Häusern im Mai um immerhin 3,4% M/M gefallen. Die US-Geschäftsbanken schienen bei Immobilienfinanzierungen inzwischen deutlich restriktiver vorzugehen; die Kombination aus hohen Immobilienpreisen und klar gestiegenen Zinsen belaste die Kreditwürdigkeit vieler potenzieller Immobilienkäufer mittlerweile recht nachhaltig. Diese Entwicklung habe eine nicht zu unterschätzende makroökonomische Bedeutung und könnte perspektivisch zu mehr Vorsicht bei der FED führen. Die hohe Inflation sei in den USA allerdings zu einem sehr politischen Thema geworden. Nach den Kongresswahlen dürfte das FOMC aber zurückhaltender agieren können. Spätestens dann könnten Aktien wieder eine interessantere Anlagealternative werden. So lägen die KGVs von S&P 500 und DAX auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2023 aktuell bereits unterhalb von 16 beziehungsweise 11, was fundamental günstig erscheine. Unterstützend dürften zudem attraktive Dividendenrenditen wirken. Mit Blick auf die kommenden 12 Monate seien die Analysten der NORD LB folglich nicht übermäßig pessimistisch für die Asset-Klasse Aktien und würden den DAX in diesem Zeitfenster bei 13.500 Punkten sehen. Zunächst drohe aber wohl vorerst noch eine Phase mit möglichen Gewinnmitnahmen und deutlich erhöhter Volatilität.



Die weitere US-Geldpolitik habe auch Implikationen für das FX-Segment. Der Devisenmarkt scheine aktuell in der Gefahr zu sein, bereits zu viel Aktivität von der FED zu erwarten. Perspektivisch würden die Analysten der NORD LB daher ein gewisses Aufwertungspotenzial beim Euro sehen. Die momentane Stärke der US-Währung möge zudem US-Anleger zum Kauf von europäischen Aktien bewegen, was zwischenzeitlich zu einer Outperformance des DAX gegenüber dem S&P 500 führen könnte. Mit einer klaren Entkoppelung der zwei Zeitreihen voneinander sei aber natürlich dennoch nicht zu rechnen. Aus strategischer Sicht bleibe der US-Aktienmarkt daher wohl tonangebend für die globalen Börsen.



Fazit: Für den globalen Aktienmarkt würden größere Sorgen um die Wirtschaft der Vereinigten Staaten von hoher Relevanz bleiben, was den DAX derzeit regelrecht um die Marke von 13.000 Punkten tanzen lasse. In diesem Umfeld könnte sich die FED gezwungen sehen, nach der US-Kongresswahl vorsichtiger zu agieren, was dann wieder hilfreich für DAX & Co. wäre. Zunächst sei aber eher mit turbulenten Märkten zu rechnen. (27.06.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zwischenzeitlich vor allem die Sorge vor höheren Zinsen die Kurse an den internationalen Aktienmärkten belastet hatte, rückten zuletzt eher Bedenken bezüglich des Wirtschaftswachstums stärker ins Blickfeld der Anleger, so die Analysten der NORD LB.In diesem Umfeld seien beim deutschen Bluechip-Index DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beispielsweise die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erreichten Tiefststände wieder in den Fokus gekommen. Entsprechend tanze der DAX aktuell regerecht um die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und habe diese am vergangenen Freitag sogar zwischenzeitlich unterboten. In den USA notiere der Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072/ WKN: A0AET0) inzwischen unterhalb von 4.000 Zählern. Positive Vorgaben aus Nordamerika hätten am Freitag ab dem Nachmittag allerdings stützend auf den DAX gewirkt und den Index heute knapp oberhalb von 13.200 Punkten in den Handel starten lassen. Nach wie vor sei die Stimmung bei den Marktteilnehmern jedoch keinesfalls durch großen Optimismus gekennzeichnet. Vor allem die US-Wirtschaft bereite einigen Investoren weiterhin größere Sorgen.