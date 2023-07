Ausblick: Durch die Erholung vom Juli sei im DAX-Chart ein kleines V-Muster entstanden, das derzeit auf die Kurse einwirke.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen und die V-Umkehr bullish zu vollenden, müsste das Aktienbarometer jetzt per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten steigen. Gelinge der Break, sollte im Anschluss das gestrige Tageshoch (= neues Juli-Hoch) bei 16.241 überwunden werden. Knapp darüber hätten die Notierungen dann Raum für einen Sprint an das vormalige Rekordhoch bei 16.290. Oberhalb dieser Hürde könnte es schließlich zu einem Hochlauf an den Bremsbereich bei 16.332/16.336 kommen, bevor es um das Allzeithoch bei 16.427 gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe weiterhin die Auffangzone aus dem 2021er August-Hoch (16.030) und der runden 16.000er Schwelle im Fokus, die aktuell vom kurzfristigen GD50 (15.992) zusätzlich verstärkt werde. Unterhalb dieses Levels könnte die 15.900er Marke angesteuert werden, bevor ein Rücksetzer in den Bereich um 15.800 einkalkuliert werden müsste. Die nächsten Unterstützungen wären dann am mittelfristigen GD100 (aktuell bei 15.761) und am März-Top bei 15.706 zu finden. (20.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt und den Handelstag mit einem kleinen Minus von 0,1% bei 16.109 Punkten beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den DAX sei es am gestrigen Mittwoch per Saldo geringfügig nach unten gegangen. Nach dem schwungvollen Opening bei 16.190 (Vortagsschluss bei 16.125) seien die Kurse zunächst auf das Tageshoch bei 16.241 Zählern gestiegen. Von dort seien die Notierungen nach unten abgedreht und wenig später in die Verlustzone zurückgerutscht. Im Tief seien die deutschen Blue Chips bis auf 16.075 gefallen, womit das 65 Zähler breite Eröffnungs-Gap direkt wieder geschlossen worden sei.