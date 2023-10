Ausblick: Der Rutsch unter die 15.000er Barriere sei am Nachmittag dank einer Gegenreaktion erfolgreich gekontert worden. Damit sich daraus nun eine Erholung entwickeln könne, müssten jedoch weitere Anschlussgewinne folgen.



Das Long-Szenario: Um an die gestrige Stabilisierung anzuknüpfen, müsste der DAX im ersten Schritt per Tagesschluss über das September-Tief bei 15.139 steigen und den Break mit einem Sprung über das Juli- bzw. das August-Tief bei 15.456 sowie 15.469 bestätigen. Im zweiten Schritt sollte es dann über das Verlaufshoch vom Freitag bei 15.516 gehen, um einen Vorstoß an die 200-Tage-Linie und die 15.600er Marke setzen zu können. Gelinge die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend, ließe sich der nächste Widerstand bereits am Volumenmaximum bzw. am März-Top bei 15.706 antragen.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen wieder nach unten ab, müsste erneut auf die 15.000er Marke und das gestrige Tagestief geachtet werden. Würden die Notierungen diesen Halt verlieren und auch am 2022er März-Hoch bei 14.925 nach unten durchbrechen, sollte ein Rücksetzer an das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 einkalkuliert werden. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben drehen, dürfte das März-Tief bei 14.458 auf den Prüfstand gestellt werden. (05.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zur Wochenmitte ein kleines Plus von 0,1% auf 15.100 Punkte über die Ziellinie retten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Achterbahnfahrt für den deutschen Leitindex - mit dem Tagestief bei 14.948 sei es am gestrigen Vormittag kurzzeitig unter die 15.000er Marke zurückgegangen. Dabei seien die Kurse bereits unter der runden Tausender-Marke gestartet (Opening bei 14.980) und zunächst auf das frische Oktober-Tief abgesackt, bevor eine Gegenbewegung die Notierungen auf das Intraday-Top bei 15.175 getragen habe. Dieses Niveau hätten die heimischen Blue Chips jedoch nicht halten können und seien zur Schlussglocke wieder an die 15.100er Marke gefallen.