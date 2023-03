Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.142 habe sich der DAX vom Tagestief zwar wieder ein Stück nach oben abdrücken können, die jüngste Gegenbewegung habe dabei dennoch an Dynamik verloren.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX jetzt auf Schlusskursbasis über 15.151 steigen und zur Bestätigung des Ausbruchs Kurs auf die Volumenspitze bei 15.225/15.250 nehmen. Diese Hürde bilde mit dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 15.272) weiterhin einen markanten Widerstand, der zuletzt gleich mehrfach bremsend gewirkt habe und daher ebenfalls per Tagesschluss überwunden werden sollte. Gelinge der Break, würden das Vorwochenhoch (15.298) und die 15.300er Marke in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Der erste Halt sei hingegen unverändert an der 15.000er Schwelle zu finden. Gehe das Aktienbarometer unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel, dürfte die Kurslücke vom Montag bei 14.957 geschlossen werden. Würden die Kurse nach einem Gap-Close nicht nach oben drehen, könnte es zu einem Test des 2022er März-Hochs bei 14.925 kommen. Würden die Blue Chips dort ebenfalls keine Unterstützung finden, müsste mit einem Rückfall bis in den Bereich um 14.810/14.800 gerechnet werden, wobei hier der GD100 (aktuell bei 14.807) zusätzlich stützend wirken sollte. (29.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte am gestrigen Dienstag ein kleines Tagesplus von 0,1% über die Ziellinie bringen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am Vortag noch einen Gewinn von 1,1% verbucht habe, sei das Plus gestern deutlich geringer ausgefallen. Dabei seien die Blue Chips zur Eröffnung bei 15.256 zunächst mit einem positiven Vorzeichen (Schlusskurs vom Montag bei 15.128 Punkten) in die Sitzung gestartet und direkt nach dem Opening auf das frühe Tageshoch bei 15.261 geklettert. In der Folge seien die Notierungen aber wieder unter die Volumenspitze zwischen 15.250 und 15.225 zurückgerutscht und im Tief bis auf 15.104 Zähler gefallen.