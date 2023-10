Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe der DAX mit der gestrigen Sitzung nur bedingt Boden gutmachen können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könnten die ersten Widerstände unverändert am 2022er März-Top bei 14.925 sowie am Verlaufstief vom 4. Oktober bei 14.948 angetragen werden. Sobald die Notierungen über diese Hürde springen würden, würde die 15.000er Barriere in den Fokus rücken. Ein Ausbruch über die runde Tausender-Marke sollte mit einem Gap-Close bei 15.045 bestätigt werden, darüber wäre Platz bis an das September-Tief bei 15.139 Zählern, bevor das Juli- und das August-Tief bei 15.456 sowie bei 15.469 warten würden.



Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung sei dagegen weiterhin am 2022er Juni-Hoch bei 14.709 zu finden. Falle der Index unter diesen Halt, müsste auf das aktuelle Oktober-Tief bei 14.630 geachtet werden. Würden die Kurse dort nach unten durchbrechen, müsste mit einem Test des März-Tiefs bei 14.458 gerechnet werden. Unterhalb dieses Levels könnte dann eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der 14.300er Marke nicht mehr ausgeschlossen werden, wobei bei entsprechendem Verkaufsdruck auch ein Dip an die 14.000er Barriere möglich wäre. (26.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zur Wochenmitte an die Erholung der vorangegangenen Sitzungen anknüpfen und ging bei 14.892 (+0,1%) aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag bis auf 14.917 habe steigen können, hätten die Blue Chips die Gewinne am gestrigen Mittwoch in einer volatilen Sitzung minimal ausgebaut. Vor dem Leitzinsentscheid der EZB am heutigen Donnerstag seien die Notierungen in der Spitze bis auf 14.934 Zähler gestiegen. Zur Eröffnung bei 14.871 hätten die Kurse jedoch zunächst leicht im Minus (Vortagsschluss bei 14.880) tendiert, während das Tagestief bei 14.790 Zählern markiert worden sei.