Ausblick: Während der Kursverlauf am Freitag noch als Unterbrechung der vorangegangenen Konsolidierung habe gewertet werden können, sei der Index gestern in die Seitwärtsphase der vergangenen Handelswoche zurückgefallen.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müsste der DAX im ersten Schritt über das aktuelle November-Top bei 14.458 steigen. Gelinge der Break per Tagesschluss, könnte ein Hochlauf an die kleine Volumenspitze im Bereich von 14.525/14.550 folgen, die zusammen mit dem April-Top bei 14.603 weiterhin den nächsten charttechnischen Widerstand bilde. Einen Ausbruch über diesen Bremsbereich vorausgesetzt, hätten die Blue Chips Platz bis an das Juni-Hoch bei 14.709, darüber würden dann das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 bzw. die 15.000er Barriere mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt unverändert bei 14.300 angetragen werden. Die nächsten Unterstützungen wären darunter bei 14.200 und 14.150 (Vorwochentief) zu finden, bevor ein Test der runden 14.000er Schwelle einkalkuliert werden müsste. Würden die Notierungen dort den Halt verlieren, könnte sich der Rücksetzer bis an das Vor-Corona-Top bei 13.795 ausweiten. Eine größere Pullback-Bewegung wäre möglicherweise sogar bis in den Bereich der 13.600er Marke vorstellbar, wo auch der GD200 (13.565) auf den Prüfstand gestellt werden könnte. (22.11.2022/ac/a/m)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat zum Start in die neue Woche wieder einen Schritt zurück gemacht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Notierungen schon mit dem Opening bei 14.396 Punkten 36 Zähler unter dem Schlusskurs vom Freitag (14.436) in die Sitzung gegangen und hätten die Verluste in der Folge weiter ausgebaut. Im Tief sei es dabei bis auf 14.322 hinunter gegangen, bevor die Blue Chips am Nachmittag auf das Tageshoch bei 14.426 hätten steigen können. Von dort seien die Kurse jedoch erneut nach unten abgedreht, zur Schlussglocke habe der DAX schließlich bei 14.380 (-0,4%) notiert, wobei zwischen dem Tageshoch und Tief lediglich 104 Punkte gelegen hätten.