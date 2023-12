Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:In einer insgesamt ruhigen Sitzung habe das Aktienbarometer den Handel bei 16.728 (Schlusskurs vom Freitag bei 16.706) eröffnet und sei zunächst auf das Tagestief bei 16.698 Zählern gefallen. Von dort hätten sich die Kurse jedoch wieder nach oben abgedrückt und seien bis auf das Intraday-Top bei 16.776 Punkten gestiegen. Zur Schlussglocke sei schließlich ein Endstand von 16.742 auf der Anzeigetafel gestanden.Ausblick: Mit dem gestrigen Schlusskurs habe der DAX das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 wieder überbieten können. Das Long-Szenario: Nach dem Re-Break bei 16.727 könnte der deutsche Leitindex nun einen Ausbruchsversuch an der 16.800er-Marke wagen. Gelinge der Sprung über diesen Widerstand, sollte zur Bestätigung das Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden. Oberhalb dieser Hürde hätten die heimischen Blue Chips Platz für einen Hochlauf an die 17.000er-Barriere mit dem amtierenden Allzeithoch bei 17.003 Punkten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich das Top vom 6. Dezember jetzt wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Der nächste Halt könne dann am Juli-Hoch bei 16.529 vermerkt werden. Ein Rückfall unter dieses Level dürfte einen Test des Juni-Tops bei 16.427 begünstigen, bevor das Mai-Top bei 16.332 als mögliche Haltestelle nachrücken würde. Drehe der DAX dort nicht nach oben (Stichwort Pullback), müsste auf das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 geachtet werden. Würden die Kurse auch diesen Halt verlieren, dürften die beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 auf den Prüfstand gestellt werden, die zusätzlich von der 16.000er-Schwelle verstärkt würden. (28.12.2023/ac/a/m)