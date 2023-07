Solide Quartalsberichte von Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial hätten am Donnerstag der Gewinnserie des bekanntesten Wall Street-Index einen weiteren Tag hinzugefügt. Dass der Dow neun Tage in Folge gestiegen sei, liege schon viele Jahre zurück. Deutliche Verluste habe dagegen der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) verbucht. Der NASDAQ 100 sei um 2,28 Prozent ab auf 15.466,09 Zähler abgesackt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,68 Prozent auf 4.534,87 Zähler verloren.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten auch zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) im späten Handel am Freitag um 0,4 Prozent gesunken. Vorsicht habe das Geschehen vor den Zinsentscheiden in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche geprägt. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe hingegen um 0,1 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 0,7 Prozent gewonnen.



Zum Wochenschluss stünden erneut einige Quartalsberichte im Fokus. Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) habe am Morgen die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Im Tagesverlauf würden unter anderem American Express (ISIN US0258161092 / WKN 850226) und Schlumberger (ISIN AN8068571086 / WKN 853390) folgen. Am Vorabend habe bereits SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) seine Bücher geöffnet. Das DAX-Schwergewicht habe am Donnerstag seine Jahresziele korrigiert, weil die Clouderlöse schwächer ausgefallen seien als erwartet.



Im Blick stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Goldman Sachs habe das Ziel für die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) auf 13,60 Euro gesackt, das Ziel für HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) habe die US-Bank hingegen auf 23,40 Euro angehoben. Die Analysten von Exane BNP hätten die Aktie von Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) von "outpeform" auf "neutral" abgestuft.



Mit Material von dpa-AFX (21.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem stärkeren Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder etwas abbröckeln, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein halbes Prozent tiefer auf 16.114 Punkte. Damit würde er auch seine kleinen Wochengewinne fast wieder abgeben.Im US-Handel hätten vor allem Technologiewerte nach enttäuschenden Quartalsberichten Schwäche gezeigt und vom höchsten Niveau seit Anfang 2022 korrigiert. In der kommenden Woche stünden mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von größeren Wetten abhalten dürften.