Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat eine kleine Verschnaufpause eingelegt, was nach dem fulminanten Anstieg seit dem Jahrestief Ende September aber nicht verwundert, so die Analysten der Helaba.Immerhin habe der Index vom Tief mehr als 20 Prozent zulegen können. Dabei sei es zu einer überkauften Marktlage gekommen, abzulesen beispielsweise am RSI und Stochastik. Das vorläufige Hoch habe er am Dienstag bei 14.440 Punkten erreicht. Die nächste Hürde sei bei 14.595 zu finden. Dies sei das 61,8%-Retracement des unlängst überwundenen Abwärtstrends von Anfang Januar bis Ende September. Erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. (18.11.2022/ac/a/m)