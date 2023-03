Ausblick: Nach den starken Anstiegen der vorangegangenen Sitzungen könne der gestrige Handelstag zunächst als typische Verschnaufpause gewertet werden.



Das Long-Szenario: Für einen Ausbruch auf der Oberseite müsste der DAX unverändert auf Schlusskursbasis über die Volumenspitze bei 15.225/15.250 bzw. den GD50 steigen und den Break mit einem Sprung über die 15.300er Marke bestätigen. Oberhalb dieser Hürde - die idealerweise ebenfalls per Tagesschluss überboten werden sollte - wäre zunächst Platz bis an die 15.400er Marke. Der nächste Widerstand könnte anschließend am Volumenmaximum bei 15.475/15.500 angetragen werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt weiterhin bei 15.151 zu finden, der nachbörslich allerdings bereits unterboten worden sei. Breche der DAX dort auch im regulären Handel nach unten durch, müsste unterhalb des gestrigen Tagestiefs mit einem Rücksetzer an die 15.000er Marke gerechnet werden. Darunter würde das 2022er März-Tops bei 14.925 als Haltestelle nachrücken. Unterböten die Kurse auch dieses Level, könnte eine Korrektur bis in den Bereich um 14.800 nicht ausgeschlossen werden. (24.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte die zwischenzeitlichen Tagesverluste am gestrigen Donnerstag bis zum Xetra-Schluss wieder aufholen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Am Tag nach dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank - die FED habe den Schlüsselsatz am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent angehoben - sei der DAX nicht über 15.210 hinausgekommen. Dabei seien die Blue Chips zunächst im Minus (Opening bei 15.178) in den Handel gestartet und im Tief auf 15.079 zurückgefallen. Von dort hätten sich die Notierungen jedoch nach oben abdrücken und in der Folge auf das Tageshoch bei 15.244 steigen können, wo die Volumenspitze einmal mehr die Kurse ausgebremst habe.