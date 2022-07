Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Dabei sei der deutsche Leitindex schon zur Eröffnung bei 12.783 Punkten unter die 13.000er-Barriere zurückgerutscht (Schlusskurs vom Freitag bei 13.015). Im Tief - das direkt nach dem Opening markiert worden sei - sei es bis auf 12.774 gegangen, womit die Haltezone um 12.800 einmal mehr auf den Prüfstand gestellt worden sei. Denn im Anschluss hätten die Kurse nach oben abgedreht und seien bis auf das Tageshoch bei 12.935 gestiegen, bevor die Kurse zum Handelsschluss wieder in Richtung 12.800 Punkte zurückgefallen seien.Ausblick: Mit dem Endstand bei 12.832 habe sich der DAX zwar oberhalb von 12.800 Punkten behaupten können, gleichzeitig aber ein Tagesminus von 1,4% eingefahren. Damit habe sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt, was auch durch die lange obere Lunte der gestrigen Tageskerze verdeutlicht werde. Das Long-Szenario: Der Rückfall unter 13.000 habe die runde Tausendermarke nun wieder in einen Widerstand umgewandelt. Könne der Index zu einem Re-Break ansetzen und oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen, wäre weiterhin Platz für einen Hochlauf bis 13.200/13.225. Gelinge bei 13.315 auch der Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung, wäre ein Kursanstieg bis an die 13.600er-Marke möglich, bevor das Vor-Corona-Top in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe nun erneut hingegen das Niveau um 12.800 im Fokus. Sobald der DAX per Tagesschluss unter dieses Level rutsche, müsste mit einem Gap-Close bei 12.595 gerechnet werden. Darunter könnten sich die Verkäufe bis in den Bereich der beiden Tiefs bei 12.439 und 12.391 ausweiten, bevor es zu einem Test der Volumenspitze bei 12.375 kommen könnte. Halte auch dort der Verkaufsdruck an, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben, sodass auch ein Dip an die runde 12.000er-Schwelle einkalkuliert werden müsste. (12.07.2022/ac/a/m)