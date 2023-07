Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum gefühlt x-ten Mal hat der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in der letzten Woche die Bastion bei 15.700/15.600 Punkten einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das untere Bollinger Band (akt. bei 15.735 Punkten) untermauere die Relevanz des beschriebenen Rückzugsbereichs zusätzlich. Nach einer Reihe von Tageskerzen mit kleinen Körpern hätten die deutschen Standardwerte am Freitag eine neue Aufwärtsdynamik entwickelt, mit der auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.971 Punkten) zurückerobert worden sei. Im Stundenbereich gehe das neue Aufwärtsmomentum mit der Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation einher. Rein rechnerisch halte dieses Chartmuster ein Anschlusspotenzial von knapp 300 Punkten bereit. Das wäre ausreichend, um die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten wieder ins Visier zu nehmen. Zum Abschluss noch ein Blick nach Übersee, wo der S&P 500® zuletzt einen idealtypischen Pullback an die alte Ausbruchsmarke in Form des Hochs vom August 2022 (4.325 Punkte) erlebt habe. Anschließend sei dann ein Jahreshoch bei 4.458 Punkten gefolgt - nicht die schlechtesten Ausgangsvoraussetzungen. (03.07.2023/ac/a/m)