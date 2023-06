Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX kehrte an der altbekannten Horizontale der Hochs aus Nov. 2021, Jan. 2022 und Mai 2023 bei 16.290 nach unten um und findet sich nun bei 16.200 vor, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die DAX Ausgangslage für heute sei ein 2-Kerzen-Verkaufssignal an exponierter Stelle im Chart, bei 16.290. Die DAX Vorbörse erreiche eine stützende Horizontale bei 16.168, ein Vorgängertief. Das reiche oft aus, um eine kleine Gegenbewegung einzuleiten, z.B. bis zum XETRA Schlusskurs des Vortages bei 16.201. Bei weitergehender Schwäche seien tiefere Ziele des Tages bei 16.115 sowie maximal 16.050 und 16.012 zu nennen. Könne sich der DAX bei 16.168/16.160 stabilisieren, so könnte der Index neben 16.201 (Xetra Schlusskurs gestern) auch 16.230 oder 16.250 erreichen. Der DAX Anstieg über 16.290 oder gar über 16.332/16.336 dürfte hingegen schwierig werden. (20.06.2023/ac/a/m)