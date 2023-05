"Nähert sich der DAX der 16.000er-Marke, kommen Abgaben auf. Rutscht er in die Region 15.750/15.800, wird sofort gekauft. Damit bleibt er über den Hochs vom Februar und März, zugleich kommt er aber auch nicht näher an das bisherige Rekordhoch bei 16.290 Punkten vom November 2021 heran. Derweil schläft das Momentum, zu sehen im Chart auf Tagesbasis, förmlich ein und liegt in der 20-Tage-Einstellung nur noch knapp über der Nulllinie. Das verleitet dazu zu glauben, da müsse man jetzt nicht mehr allzu aufmerksam hinsehen", fasse Gehrt die Situation zusammen und warne, dass das aufgrund der Rahmenbedingungen gefährlich und unberechenbar werden könnte. Eine Kombination aus den höchsten Leitzinsen seit Herbst 2008 und einer immer noch weit über der EZB-Zielzone liegenden Inflation sei knifflig. Vor allem, weil die kräftigen Lohnerhöhungen in vielen Branchen verhindern würden, dass eine deutlicher fallende Nachfrage die Preise ausreichend schnell drücke, um bald wieder mit dem billigen Geld rechnen zu können, das entscheidend zu den stark gestiegenen Kursen der vergangenen drei Jahre beigetragen habe.



Für Gehrt komme darüber hinaus noch hinzu: "Die Argumente, den DAX in Reichweite des Rekordhochs zu halten, um jederzeit aus dem Stand für neue, bullische Fakten sorgen zu können, sind reichlich wacklig. Die der besseren wirtschaftlichen Lage im Vergleich zu den USA oder der angeblichen, dramatischen Unterbewertung des DAX in Relation zum Dow Jones sowieso. Aber die jüngsten Bilanzen zeigten, dass auch im DAX mehr Unternehmen die unschöne Kombination aus steigendem Umsatz und fallenden Gewinnen melden mussten, als es den Bullen lieb sein kann. Und man darf davon ausgehen, dass die meisten, die da derzeit stur Long sind und jeden 100-Punkte-Rücksetzer aufkaufen, das wissen. Die Bären wissen es ohnehin."



Für Gehrt sei diese scheinbare Lethargie nichts anderes als eine Situation, in welcher der Index zwischen dem Verteidigen großer Positionen und dem Warten auf das Signal, um aktiv zu werden, eingeklemmt sei. "Je länger so etwas dauert, desto nervöser werden beide Lager am Markt. Die Bullen, weil sie einfach nicht nach oben loskommen, die Bären, weil die Bullen trotzdem bislang eisern am Ball bleiben und daher nach unten schlicht nichts zu holen ist. Zugleich nimmt die Kapitalexposition innerhalb dieses schmalen Kursbandes immer weiter zu. Die Bullen kaufen unten, die Bären verkaufen oben leer und knapp außerhalb der Spanne liegen die Stopp Loss-Orders, so dass jeder weiß: Wenn man aus dieser Range von grob 15.650 zu 16.000 auch nur um 50 bis 100 Punkte herauskommt, kann es durch die den Impuls verstärkenden Stopp Loss-Orders der dann überrumpelten Seite schnell gehen. Aber man weiß auch: Es gibt, weil man derzeit wegen der offenen Perspektiven keine klare Sicht auf die Rahmenbedingungen hat, keinerlei Garantie dafür, dass ein solcher Ausbruch dann auch nachhaltig würde. Gerade weil man in den letzten vier Wochen nicht gerade von Volatilität und starken Impulsen verwöhnt wurde, kann es gut sein, dass die Trader schon ein-, zweihundert Punkte außerhalb der Handelsspanne ihren Gewinn kassieren würden, dies die Bewegung abwürgt und das Ganze als Bullen- oder Bärenfalle endet." (15.05.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit vier Wochen ist der DAX in einer Handelsspanne von kaum mehr als zwei Prozent eingeklemmt, so die Experten von LYNX Broker.Das wirke, als wären die Marktteilnehmer derzeit desinteressiert. Aber gerade in von den Rahmenbedingungen her brenzligen Phasen, täusche ein solcher Eindruck gewaltig, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe.