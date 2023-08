In den USA seien die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie hätten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zugelegt, während Volkswirte im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet hätten. Im Vormonat seien sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert.



Am Vortag hätten die US-Verbraucherpreise erst für starke Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Die Teuerung habe nämlich im Juli nicht ganz so deutlich angezogen, wie von Analysten im Schnitt erwartet. Am späten Nachmittag hätten aber erneut hawkishe Töne aus Kreisen der FED für Abwärtsdruck gesorgt.



Laut Jan Gengel von der Weberbank hätten die jüngsten Preisdaten viel Raum für Spekulation und weniger Klarheit gegeben. Je nach Betrachtungsweise würden die Daten für weitere Zinserhöhungen aber auch für mögliche Lockerungen sprechen. Diese Unsicherheit belaste die Märkte.



Die 16.000 erweise sich im DAX als hartnäckiger Widerstand. Angesichts der Tatsache, dass die Berichtssaison vorbei sei und die nächsten Notenbanksitzungen erst im September stattfinden würden, könne es für die Märkte in den nächsten Wochen turbulent werden. Wichtig sei, dass die 15.700 nicht unterschritten werde. (11.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach frischen Preisdaten aus den USA stehen die Aktienmärkte am Freitag unter Druck, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Dow Jones starte mit einem Minus von 0,2 Prozent in den Handel, der deutsche Leitindex DAX verliere gleichzeitig rund ein Prozent. Nach den Daten vom Vortag könnten auch die US-Erzeugerpreise dahingehend interpretiert werden, dass die FED noch nicht am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen sei.